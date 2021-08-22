Evlat nöbetinde iki yılı geride bıraktılar

Evlat hasretiyle yanıp tutuşan Hacire Akar, 22 Ağustos 2019'da Diyarbakır'daki HDP il binasının kapısına dayanarak evladına kavuşmak istedi. Hacire annenin evladı dağa kaçırılmadan kurtarıldı.



Hacire annenin bu feryadı ve evladına kavuşması, yüreği dağlı diğer anne ve babalara da umut ışığı oldu. Günler geçtikçe HDP il binası önünde bekleyen aileler artmaya başladı. İki yıl sonunda evladına kavuşmayı arzu eden aile sayısı 234'e ulaştı.



31 AİLE EVLADINA YENİDEN SARILDI

Bugüne kadar 31 ailenin evladı terör örgütünün elinden kurtarıldı. İlk günlerden beri nöbete devam eden ve evladına kavuşan isimlerden biri de Ayşegül Biçer'di. Biçer'in ağzından HDP kapısında şu sözler dökülüyordu:



HDP bizim çocukları mezara gömerken zılgıtlarla gömüyordu, hayır biz bugün çocuğumuzu kazandığımızda zılgıtlarla ve davullarla kapılarına geldik.



'TEK BİR EVLADIMIZ KALMAYANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM'

Çocuklarına kavuşan aileler evlerine kapanmadı, mücadelelerini diğer acılı aileler için sürdürdü. Kardeşine kavuşan Hayriye Akyüz, 'Kardeşim geldi diye ben bu eylemi sonlandırmayacağım. Tek bir evladımız orada kalmayana kadar mücadeleye devam edeceğim' diyerek kararlılıklarını ortaya koymuştu.



EVLADINA SESLENDİ: TESLİM OL

İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl de 2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay (20) için evlat nöbeti tutmaya devam edenler arasında.



HDP'nin Kandil'in partisi olduğunu ve Kürtleri hiçbir zaman savunmadığını aktaran baba Bingöl, evladına seslenerek ‘teslim ol' çağrısı yaptı. Bingöl, '2019'dan beri maalesef HDP'nin kapısında bekliyorum, bu çocukları dağa götüren HDP'dir. Bugün HDP olmasaydı, PKK olmazdı, HDP PKK'nın sol koludur. Bugün birlik ve berberlik kardeşlik günüdür. Herkes gelip bize destek versin, bugün bizim çocuklarımızı götüren parti yarın onlarınkini de götürür. 8 yaşındaki çocuklarımızı götürüp dağda ölüme terk ediyorlar.' ifadelerini kullandı.



Acılı baba Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bugün çıkıp diyor ki ‘Kürt partisiyiz' hangi Kürt'ün partisi. Kandil partisisin, Kürt'ü hiçbir zaman savunmadın, koltuk ve para sevdası yaptın. HDP'nin Kürtlere yaptığı zulmü dünyada kimse kimseye yapmadı. Oğlum bizi duyuyorsan kaç nerede Türk polisi görürsen teslim ol. Burada ceza yok, işkence yok, bu şefkatli kollara kaçın, 32 arkadaşınız teslim oldu ailelerine kavuştu. Biz 2 yıldır burada bekliyoruz HDP gelip açıklama yapmadı, bunlara sakın inanmayın ve güvenmeyin”



Salgın koşulları ve pek çok etken aileleri iki yıldır evlat nöbetinden alıkoyamadı. Kararlı mücadele pek çok şehre de yayıldı, terör örgütü PKK'ya darbe vurdu. Ailelerin tek isteği ise evlatlarına kavuşabilmek.