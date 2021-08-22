Başkan Erdoğan'dan kritik temaslar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.





