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TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen, örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:16
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:17
TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Güçlü, Kararlı, Muktedir! TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!'


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