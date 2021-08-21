TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Güçlü, Kararlı, Muktedir! TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!'