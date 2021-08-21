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Halk TV'nin 'itfaiyeler nerede' algısı tutmadı

Halk TV'nin 'itfaiyeler nerede' algısı tutmadı

Heybeliada'da çıkan orman yangınına sadece 3 dakika sonra müdahale edildi. Halk TV'nin buna rağmen "itfaiyeler nerede" şeklindeki haberi tepkilere neden oldu.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:43
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:56
Halk TV'nin 'itfaiyeler nerede' algısı tutmadı

Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlar, bir yandan da muhalif basının iddialarıyla karşı karşıya.

Son olarak Halk TV, Heybeliada'da çıkan orman yangınlarıyla ilgili haberini, 'müdahalede gecikildi' algısı üzerinden okuyucusuyla paylaştı. Yapılan paylaşıma, 'İtfaiyeler nerede' notu düşüldü.

3 DAKİKA SONRA ALEVLERE MÜDAHALE

Orman Genel Müdürlüğü, yangının ilk çıkış saatini ve müdahale anına ait görüntüleri paylaştı.

Buna göre; yangın 13.07'de çıktı ve helikopterle ilk müdahale 13.10'da yapıldı.


14.55'TE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınının saatler 14.55'i gösterdiğinde kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü; 4 uçak, 5 helikopter ve 5 arazözle yangına müdahale etti.







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