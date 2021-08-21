Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 31°C



Az bulutlu ve açık



İSTANBUL °C, 29°C



Az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 31°C



Az bulutlu ve açık



KOCAELİ °C, 31°C



Az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 31°C



Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 37°C



Az bulutlu



ANTALYA °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 34°C



Az bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 31°C



Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 30°C



Az bulutlu ve açık



KONYA °C, 32°C



Az bulutlu ve açık



SİVAS °C, 30°C



Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 27°C



Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.



AMASYA °C, 31°C



Parçalı bulutlu



RİZE °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 27°C



Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ELAZIĞ °C, 35°C



Az bulutlu



ERZURUM °C, 28°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 27°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 27°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 39°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 37°C



Az bulutlu ve açık