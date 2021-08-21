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Başkan Erdoğan'dan çocuklara jest!

Başkan Erdoğan'dan çocuklara jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:52
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:58
Başkan Erdoğan'dan çocuklara jest!

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Güzergahında bulunan Nato Yolu Caddesi üzerinde aracını sık sık durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi.

Çocuklara oyuncak veren Başkan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Başkan Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlardan Ayşe Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandığını söyledi.

Vatandaşlardan Zeynep Akgenç ise Başkan Erdoğan'a 'Nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğümüze sevindik' dediğini kaydederek, 'Heyecanlandım. İzin isteyerek fotoğraf çektik.' ifadelerini kullandı.


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