Yıldız Tilbe'den aşı çıkışı; Öleceğim!

Tüm dünya koronavirüsle verdiği mücadele, alınan maske mesafe tedbirleriyle, hastalığın yaygınlaşarak çoğalması ve can kaybının önüne geçilmesi için büyük bir çaba içerisinde.

Salgının hayatımıza girmesinden yaklaşık bir yıl sonra bulunan aşı sayesinde, bağışıklık güçlendirilip hastalığa karşı daha dirençli olmamız sağlanıyor.

Ülkemizde de uygulanan aşı çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, bazı kesimler hala aşıya karşı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de bu isimlerden biri.

YILDIZ TİLBE'DEN AŞI OLMAYACAĞIM PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında defalarca aşı olmayacağını dile getiren Tilbe, yeni bir paylaşımda bulundu.

'Ölürsem ölürüm.' diyen Tilbe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'ÖLÜRSEM, ÖLÜRÜM'

'Korumayan bir aşıyı niye olayım. Kanıtlanmamış, üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı, bir şey olursa sorumlu değiliz dediği bir aşıyı niye vurulayım. 4 aşı korumuyorsa 44 aşı mı vurulacak, ne oluyoruz.

Ölürsem ölürüm. Kalırsam yine öleceğim bir gün. Sanki ölümsüzlük aşısını bulmuşlar gibi davranıyorlar. Müjdee, kimse kalmayacak, hiç kimsecik, herkes naşşti.'