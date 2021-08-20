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Teknoloji
Tesla, insansı robot yapacağını açıkladı

Tesla, insansı robot yapacağını açıkladı

Elon Musk, Tesla şirketinin bir sonraki hedefinin insansı robot yapmak olduğunu açıkladı.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:20
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 11:26
Tesla, insansı robot yapacağını açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk Tesla'nın gelecek yıl Tesla Bot adında insansı bir robot prototipi geliştireceğini söyledi.

Musk 'Sensörler ve piller konusunda iyiyiz. Önümüzdeki yıl bir prototipimiz olacak' ifadelerini kullandı.

Duyuru, Tesla'nın ev sahipliği yaptığı Kaliforniya'daki Yapay Zeka Günü etkinliğinin bir parçası olarak yapıldı.

Musk, insansı robotların çalışması ve bugün sadece insanların yapabileceği tekrarlanan görevleri robotların yapması durumunda işgücü maliyetlerini aşağı çekerek dünya ekonomisini dönüştürme şansına sahip olacaklarını söyledi.

Ancak Musk, Tesla Bot için 'Muhtemelen ilk seferinde çalışmayacaktır' ifadelerini kullandı.

'Tesla Bot' adı verilen bu robot 'basit ve kendini tekrar eden sıkıcı ve sıradan işleri' yapacak. Örneğin mutfak alışverişi veya ev temizliği gibi görevleri yerine getirecek.


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