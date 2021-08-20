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NATO'dan Afganistan açıklaması!

NATO'dan Afganistan açıklaması!

NATO, tahliyelere izin vermesi için Afganistan'a çağrıda bulunurken, müttefiklerden ise yakın koordinasyon içinde olmalarını talep etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Taliban verdiği sözleri tutmalı" dedi.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:57
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:05
NATO'dan Afganistan açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'Dünyanın gözü Afganistan'da. Tekrar terör örgütlerinin yuvalanmasına izin vermeyeceğiz.

24 saat aralıksız olarak tahliyeler için çalışıyoruz. Türkiye anahtar bir rol oynamakta. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan'a da havalimanı güvenliğine desteğinden dolayı minnettarız.

Türkiye son yıllarda havalimanını korumakla görevde. Şu anda da önemli katkıları var. Fakat devam konusunda şartlar çok değişti.

Şuan tahliyeye odaklandık. Pakistan'a özel bir sorumluluk düşüyor. Hem Afganistan'ın komşusu hem de Taliban'la irtibatı var.

Tüm müttefiklerin ortak görüşü Taliban'ın verdiği sözü tutması gerektiği. Bunlar, ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş, terör örgütlerine kucak açmama ve kadın haklarına saygı.

Afganistan'da ne olursa olsun, bu NATO'yu üyelerinin güvenliğini sağlamakta zaafiyete uğratmaz.

NATO olarak yeni yönetimle diplomatik bağlantı kurup kurmayacağımız Taliban'ın davranışına ve verdiği sözleri tutmasına bağlı.'


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