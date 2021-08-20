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İzmir’de iki noktada yangın!

İzmir’de iki noktada yangın!

İzmir'in Urla ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:05
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 18:06
İzmir’de iki noktada yangın!



İzmir'in Urla ilçesindeki yangın, ilçeye bağlı Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

MENDERES'TE DE YANGIN ÇIKTI

Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangınların yerleşim yerlerinden uzak olduğu bildirildi.


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