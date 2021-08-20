Darbeci 3 emekli general ile ilgili yeni gelişme!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 5 yıl süren 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz'da tamamlayarak, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği belirtilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki 'Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek' suçu bakımından müşterek fail' olarak sorumlu tutuldu. Daire, bu 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onamıştı.



RÜTBELERİNİN ALINACAĞI AÇIKLANMIŞTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz Savcılığı'nın polise talimat göndermesinin ardından sanıkların rütbelerinin sökülmesi ve er statüsüne düşürülmeleri için Genelkurmay Başkanlığı ve MSB'ye de yazı gönderildi.



İNFAZ SAVCILIĞI POLİSE TALİMAT GÖNDERDİ



Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan kesinleştirme üzerine sanıklar hakkında verilen cezanın yerine getirilmesine yönelik ilamı infaz savcılığına gönderildi. İnfaz savcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İnfaz savcılığı polise talimat gönderdi.



3 SANIK ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ



Gelen son bilgilere göre polis ekipleri tarafından ikametgahında gözaltına alınan emekli General İlhan Kılıç (86) adliyeye getirildi. Kılıç'ın ardından Aydan Erol (81) ve Kenan Deniz de polis ekipleri tarafından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.



3 ESKİ GENERAL TUTUKLANDI



Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Emekli Orgeneral İlhan Kılıç (86), Emekli Koramiral Aydan Erol (81) ve Emekli Tümgeneral Kenan Deniz, tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.