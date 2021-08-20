Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazında Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



AFGANİSTAN'DA TALİBAN DÖNEMİ



Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç. Bu süreç içerisinde tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerek İslam dünyası buraya gerekli ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın müdahalesi olsun, ABD'nin müdahalesi olsun bunların hiç birinde ne yazıkki bu ihtimam gösterilmemiştir.



Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Oralarda çalışmalarımızı sürdürdük. Halen de oralarda altyapı üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İfade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah şeklinde yaklaşmıştır. Trilyonlarca lira aktarmışlardır. Fakat bu paraların nerede harcandığı önemlidir. Eninde sonunda tüm bu atılan adımların geldiği yer belli olmuştur. Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış. Taliban'ın burada takınacağı tavır belli olduğu halde Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş. Gelinen netice de ortada. Kendileri söylüyorlar şimdi tüm bu silah mühimmat nereye bıraktığımız belli değil diyorlar. ABD bizimle de bazı görüşmeler yaptı. Taliban ile de bizim de görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki tüm oralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi.

Afganistan'dan Türkiye'yi 1,5 milyon düzensiz göç oldu. Ana muhalefetin de söylediği bu rakam yanlıştır.



Türkiye'ye böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu anda 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Tüm bu yapmakta olduğmuz önleyici duvarlar ülkemize bu tür düzensiz göçü engellemek içindir.



Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Gelişmeleri takip ederken Afganistan politikalarını yakından bildiğimiz ülkeler ile müzakere halindeyiz. Başta Dışişleri bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var yarın. Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak.



KAPIMIZI KAPATACAK DEĞİLİZ



Yine Taliban ile görüşmeler noktasında şahsıma bu konu sorulduğunda söyledim. Biz gerekirse Taliban ile de görüşme yapabiliriz buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var gerçek var. Kapı çalındığında kapımızı açar görüşmelerimizi yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir biz onlara kapımızı kapatacak değiliz.



Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Dayanışma yok yalan var.