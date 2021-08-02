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Yunanistan yanarken Miçotakis keyif peşinde!

Yunanistan yanarken Miçotakis keyif peşinde!

Yunanistan, Mora Yarımadası'nda çıkan orman yangınıyla boğuşurken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in plajdaki keyif pozları tepkilere sebep oldu.

Dünya / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:11
Yunanistan yanarken Miçotakis keyif peşinde!

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ülke gündeminde geniş yer tutuyor.

Farklı noktalarda çıkan yangın giderek büyüyor

Atina batısında Mora Yarımadası'nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kısa sürede büyüdü.

YUNANİSTAN'DA KÖYLER BOŞALTILDI 


Çok sayıda köy tahliye edilirken yüzlerce itfaiye ekibi, askeri timler, kara ve hava araçları bölgeye sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangınlara yenileri eklendi.

Yunanistan'da yangın alarmı: 110 çocuğun bulunduğu tatil kampı tahliye edildi

Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Panagopoulos bölgesinde yaklaşık 110 çocuğun yoğun dumandan etkilendiği tatil kampı ise tahliye edildi. Meteorologlara göre ülke şu anda 42 ila 44 derece arasında değişen sıcaklıklarla “tarihi ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası' yaşıyor.

Geniş alana yayılan Mora'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildi.

BAŞBAKAN KİRYAKOS MİÇOTAKİS TATİLE ÇIKTI 


Yangınla mücadele sürerken tatile çıkan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, plajdan verdiği pozlar Atina'da deprem etkisi yaptı. Muhalefet partisi Syriza lideri Aleksis Çipras başta olmak üzere politikacılar Miçotakis'e tepki gösterdi.

Yunanistan'da yangınla mücadele çalışmaları devam ederken Başbakan Miçotakis plajda görüntülendi.

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