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Tuğba Şenoğlu Kimdir? Tuğba Şenoğlu Kaç Yaşında? Nereli?

Tuğba Şenoğlu Kimdir? Tuğba Şenoğlu Kaç Yaşında? Nereli?

2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında bu yıl gerçekleşen Olimpiyat Oyunlarında pek çok milli sporcumuz yer aldı. Birbirinden farklı başarılı isimlerin yer aldığı olimpiyatlarda Filenin Sultanları damgasını vurdu. Peki, Filenin Sultanları’nın vazgeçilmez ismi Tuğba Şenoğlu kimdir? Tuğba Şenoğlu Kaç yaşında? Nereli?

Güncel / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 12:11
Tuğba Şenoğlu Kimdir? Tuğba Şenoğlu Kaç Yaşında? Nereli?

Bugün 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilen Türkiye- Rusya voleybol maçı sonrasında Milli takım oyuncuları araştırılmaya başladı. Türkiye Rusya karşılaşmasında başarılı performansı ile dikkatleri üzerine toplayan Tuğba Şenoğlu ise en çok merak edilen isimler arasında girmeyi başardı. Peki, Tuğba Şenoğlu kimdir?

Tuğba Şenoğlu Kimdir?


A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu, 2 Şubat 1998 yılında Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. 14 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü altyapısında kariyerine başlayan Tuğba Şenoğlu, 2013-2014 yıllarında Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştır. Smaçör olarak görev üstlenen Tuğba Şenoğlu; Vakıfbank Spor Kulübü, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Beşiktaş, Atlas Global Yeşilyurt’ta forma giymiştir. Peki, Tuğba Şenoğlu kaç yaşında?

Tuğba Şenoğlu Kimdir?

Tuğba Şenoğlu Kaç Yaşında?


Filenin Sultanları arasında tüm karşılaşmalarda gösterdiği yüksek başarı ile gündeme gelen Tuğba Şenoğlu, 2 Şubat 1998 yılında Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu 23 yaşındadır.

Tuğba Şenoğlu’nun Başarıları Nelerdir?


İşte başarılı kadın voleybolcu Tuğba Şenoğlu’nun başarıları;

Milli Takım Başarıları

23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (2017)

Kulüp Başarıları

Kulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası (2018)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi (2018)

Sultanlar Ligi (2018, 2019)

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası (2017)

Finalist : 2018, 2020

Kupa Voleybol (2018)

Bireysel Ödüller

2017 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası: En iyi hücum oyuncusu

Smaç yüksekliği: 275 cm

Boy: 1.84 m (6′ 0″)

Blok yüksekliği: 270 cm

Kilo: 64 kg (141 lb)



Tuğba Şenoğlu’nun hayatı hakkında merak edilen bilgiler elde edilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.

Tuğba Şenoğlu Kimdir?Tuğba Şenoğlu Kaç Yaşında?Tuğba Şenoğlu Nereli?Tuğba Şenoğlu'nun Başarıları Nelerdir?


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