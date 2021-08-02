Tuğba Şenoğlu Kimdir? Tuğba Şenoğlu Kaç Yaşında? Nereli?

Bugün 2020 Tokyo Olimpiyatları kapsamında gerçekleştirilen Türkiye- Rusya voleybol maçı sonrasında Milli takım oyuncuları araştırılmaya başladı. Türkiye Rusya karşılaşmasında başarılı performansı ile dikkatleri üzerine toplayan Tuğba Şenoğlu ise en çok merak edilen isimler arasında girmeyi başardı. Peki, Tuğba Şenoğlu kimdir?





Tuğba Şenoğlu Kimdir?



Tuğba Şenoğlu Kaç Yaşında?



Tuğba Şenoğlu’nun Başarıları Nelerdir?



A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu, 2 Şubat 1998 yılında Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. 14 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü altyapısında kariyerine başlayan Tuğba Şenoğlu, 2013-2014 yıllarında Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonluğu yaşamıştır. Smaçör olarak görev üstlenen Tuğba Şenoğlu; Vakıfbank Spor Kulübü, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Beşiktaş, Atlas Global Yeşilyurt’ta forma giymiştir. Peki,Filenin Sultanları arasında tüm karşılaşmalarda gösterdiği yüksek başarı ile gündeme gelen Tuğba Şenoğlu, 2 Şubat 1998 yılında Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Tuğba Şenoğlu 23 yaşındadır.İşte başarılı kadın voleybolcuMilli Takım Başarıları23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası (2017)Kulüp BaşarılarıKulüpler Dünya Kulüpler Şampiyonası (2018)CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi (2018)Sultanlar Ligi (2018, 2019)Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası (2017)Finalist : 2018, 2020Kupa Voleybol (2018)Bireysel Ödüller2017 20 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası: En iyi hücum oyuncusuSmaç yüksekliği: 275 cmBoy: 1.84 m (6′ 0″)Blok yüksekliği: 270 cmKilo: 64 kg (141 lb)hakkında merak edilen bilgiler elde edilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.