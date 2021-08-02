Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da önemli açıklamalarda bulundu. Yalan haberlerle fitne yayılmasının orman yangınlarıyla mücadeleye zarar verdiğini belirten Çelik, "Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bir kişiye, bitkiye, toprağa zarar gelse kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir. Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bir kişiye, bitkiye, toprağa zarar gelse kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor.
Canını riske atan kahramanlarımıza destek vermeliyiz. 7/24 çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Karadan havadan bütün imkanlarla bu mücadeleyi veriyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi korusun"