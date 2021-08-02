Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da önemli açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:



"Yalan haberlerle fitne yayılması mücadeleye zarar verir. Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bir kişiye, bitkiye, toprağa zarar gelse kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor.



Canını riske atan kahramanlarımıza destek vermeliyiz. 7/24 çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Karadan havadan bütün imkanlarla bu mücadeleyi veriyoruz. Allah milletimizi ve devletimizi korusun"