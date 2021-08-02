OGM son durumu paylaştı! 130 yangın söndürüldü...

Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi son sürat devam ediyor. 6 günde 35 ilde 100'den fazla yangın meydana gelirken OGM kontrol altına alınan yangın sayısının 130'a çıktığını açıkladı.





SON DAKİKA HAVA VE KARADA 905 ARAÇLA MÜDAHALE EDİLİYOR

MUĞLA BÖLGESİNDE AKTİF 1457 PERSONEL VAR



ÇALIŞMALARIMIZI RÜZGAR ARTIŞINA GÖRE PLANLADIK

BELEDİYELERE ÇAĞRI



OGM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 35 İLDE 130 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



3 İLDE 7 NOKTADA YENİ HAREKETLİLİK VAR

PAKDEMİRLİ: 6 MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

VALİLİKTEN KARAR: ORMANA GİRİŞLER YASAK

PİKNİK YAPMA KONUSUNDA ISRARCI OLANLAR VAR

15 PERSONEL ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ANTALYA VE MUĞLA BÖLGESİNDE RAKAMLAR

Pakdemirli genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.Bakan 24 saat esasıyla yürütülen söndürme çalışmalarına ilişkin şeffaf bir süreç yürütüldüğünü ve belli aralıklarla bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğini aktardı ve şunları söyledi:'Muğla özelinde ise ben, vatandaşlarımızdan zaman zaman bazı serzenişler duyuyorum. İşte uçak veya helikopter göremiyoruz, diye. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz.Edinilen son dakika bilgisine göre Muğla bölgesinde 6 mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken Antalya ve Muğla'da toplam 13 uçak görev yapıyorGüneşin doğuşuyla birlikte alanı inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen öğleden sonra artacak olan rüzgarın ve hava koşullarını bilmemizden dolayı, yangının devam edeceğini ve belli odakların olacağını tespit ettik ve çalışmalarımızı buna göre planladık.Ancak ben belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım.Yangın haberlerinin geldiği noktalarda aktif çalışmalar neticesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda anlık bilgi paylaşımında bulunan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ekiplerin yangınlarla mücadeledeki çalışmasına ilişkin açıklama yayımladı.OGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Birlikte başaracağız. Son 6 günde 35 ilde meydana gelen 130 orman yangınını kontrol altına aldık'' denildi.OGM'nin paylaşımında Antalya, Muğla ve Tunceli şehirlerinde 7 noktada yangının çıktığı belirtildi.Pakdemirli, 'Muğla'da meydana gelen yangınlara 4 uçak, 1 insansız hava aracı, 17 helikopter, 185 arasöz, 93 itfaiye aracı, 414 iş makinesi, 5 ambulans ve 1457 personelimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor. Hava gücümüz büyük özveriyle çalışmasını sürdürüyor. Muğla'da tedbir amaçlı 6 mahalle boşaltıldı.' ifadelerini kullandı.Antalya Valiliği tarafından yayınlanan genelgeyle il genelinde ormanlık alana girişler, 30 Temmuz'da yasaklandı. Yangın riski nedeniyle alınan karara göre, 31 Ağustos'a kadar 'Antalya il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çerçevesinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır' kararı alınarak kamuoyuna ilan edildi.Bölgede yangınla mücadele eden ekipler, bu yasak kararına rağmen vatandaşların ısrarla piknik alanlarına girmeye ve mangal yakmaya çalıştığını, bunun da işlerini bir hayli zorlaştırdığını ifade etti. Diğer bir sıkıntının da tahliye kararı alınan mahalle ve köyleri, vatandaşların boşaltmamakta direnmesi olduğu kaydedildi.Yerleşim yerlerinin korunması konusunda belediyelerin kurumsal kapasitesinin artırılması için bir çalıştay yapılabileceğini kaydeden Pakdemirli, yangınla mücadele sırasında dün 15 çalışanın ölümden döndüğünü hatırlatarak, başta Orman Teşkilatı olmak üzere yangında çalışan herkese teşekkür etti.Antalya ve Muğla'da toplam 6 noktada devam eden orman yangınlarına havadan toplam 13 uçakla müdahale ediliyor.Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da 2, Muğla'da 4, Tunceli'de ise 1 olmak üzere toplam 7 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'da 2 noktadaki orman yangınına şu anda farklı su atma kapasitelerine sahip 7 uçak ve 20 helikopter ile müdahale gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde Muğla'da 4 noktada devam eden orman yangınlarına ise 6 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede 3 uçak da idari görevlerde kullanılıyor.Söndürme filosuna her gün yeni katılımlar oluyorAvrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Hırvatistan tarafından gönderilecek uçağın bugün akşam saatlerinde yangın bölgesinde söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi. İspanya'nın göndereceği 2 uçağın ise yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarında görev alacağı bildirildi.Hava gücü içinde yer alan 10 helikopterin ise Adana, Mersin, Hatay gibi kentlerde söndürülen orman yangınlarında soğutma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.Ekiplerin söndürme çalışmalarının ardından soğutma faaliyetleri için de yangın bölgelerinde bulunmaya devam edeceği aktarıldıBODRUM: Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor.Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor. Civarda yaşayan halkı ile bazı sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmasına katılan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar içinde içecek taşıyor.Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi.ALANYA: Alanya'da Güzelbağ ve Bayır mahalleleri için dün akşam saatlerinde, yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tahliye kararı verildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tahliye kararıyla evlerini boşaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için Güney Hüddoğlu Düğün Salonu, Nebahat Şifa Öğrenci Yurdu ve Oba Kız Öğrenci Yurdunu hazırlattı. Vatandaşlar, belediye otobüsleri, TIR ve kamyonlarla riskli bölgeden uzaklaştı. Ayrıca, yangın bölgesindeki hayvanlar da belediye araçları ile güvenli alanlara taşınıyor.MANAVGAT: Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. Kentte 5 gündür 12 farklı noktada çıkan yangınlardan Manavgat ve Gündoğmuş dışındaki yerler kontrol altına alındı.