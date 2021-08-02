İşsizlere çift maaş desteği!

Özellikle pandemi döneminde işsiz kalan vatandaşları rahatlatmak adına çift maaş desteği yapılabiliyor. İşte detaylar...
Ülkemizde işsiz kalanlar 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor.
Çifte ödemeyle aylık 2 bin 832 ile 4 bin 252 lira arasında gelir elde edilebiliyor.
İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 420, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor.