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Ekonomi
İşsizlere çift maaş desteği!

İşsizlere çift maaş desteği!

Özellikle pandemi döneminde işsiz kalan vatandaşları rahatlatmak adına çift maaş desteği yapılabiliyor. İşte detaylar...

Ekonomi / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:28
İşsizlere çift maaş desteği!

Ülkemizde işsiz kalanlar 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor.

Çifte ödemeyle aylık 2 bin 832 ile 4 bin 252 lira arasında gelir elde edilebiliyor.

İşsizlik maaşı en az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak bu maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
Ücretten damga vergisi kesiliyor. Yani bu yıl için işsizlere en düşük bin 420, en yüksek de 2 bin 840 lira ödeniyor.

NE KADAR SÜRÜYOR?

İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor.

İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 54,34 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden bin 412 lirayı buluyor.

İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor.

Geleceğin mesleklerinde ise en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

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