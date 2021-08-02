Adana'da bir yangın daha!

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının başladığı noktaya yakın olan vatandaşlar ise yardıma koştu.



Çevre illerden takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi. Buldan Belediyesi hoparlöründen ise vatandaşların yardımı istendi.



Yapılan anonsta, yangın noktasına yardıma gelecek kişiler için araç kaldırılacağı duyuruldu.



Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde de öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.



Adana'nın Karaisalı ilçesinde de anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.



Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı.



Bölgeye ekipler sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.