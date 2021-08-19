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MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz...

MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!" denildi.

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:26
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:03
MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz...

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz.' ifadesi kullanıldı.


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