Manipülasyonda arşa çıktılar! Muhalefetten haftada 5 yalan

AK Parti muhalefetin yalan terörüne karşı 'Haftanın Yalanları' ile yanıt veriyor. Muhalefet geçen haftadan bu yana Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ve göçmenler konusunda gerek sosyal medyada gerekse yaptıkları açıklamalarla halkı provokate etmeye çalıştı. İşte yalanlar ve gerçekler:



'SANTRAL PATLADI'



İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonucu 'Hidroelektrik santralleri patladı' yalanını ortaya attı. Kastamonu Valiliği'nden olaya ilişkin yalanlama gelmesine rağmen Çıray, sosyal medyada ortaya attığı yalanını sürdürmeye devam etti.



AKILALMAZ CAMİ YALANI



CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ilçedeki camii'nin sahra hastanesine çevrilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiği için caminin boşaltıldığını iddia etti. Baltacı'nın iddiasının aksine, ilçe hastanesinin tekrar kullanılabilir duruma getirildikten sonra hastaların yeniden hastaneye sevk edildiği ortaya çıktı.



3 YILLIK VİDEO YALANI



Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde, sahilde Afganistan bayrağının dikildiği görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğu ve sahilde pek çok ülkeye ait bayrakların aynı anda bulunduğu ortaya çıktı.



GERÇEK DİYE ATLADI



Gazeteci Mine Kırıkkanat, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarına ait olduğu iddia ettiği 'Çay Dağıtımı ile İlgili Eleştirilere Yanıt Olarak' başlıklı bir yazı paylaştı. İddialara yanıt olarak Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız 'Teşkilatımız ile uzaktan yakından alakası olmayan bu bildiri tamamen provokatif ve yalan üzerine hazırlanmış bir paylaşımdır' açıklamasını yaparak iddiayı yalanladı.



SURİYELİ DEDİ, SİİRTLİ ÇIKTI



Özellikle göçmenlerle ilgili yalan ve provokatif haberleriyle dikkat çeken aykırı.com.tr adlı platform ve platformun Twitter hesabı, yine yalan ve provokatif bir paylaşıma imza attı. Haberde Şırnak'ta Suriyeli bir şahsın bir ambulansı kaçırarak halkın üzerine sürdüğü ve bu şekilde Silopi'ye kadar gittiği iddia edildi. Olayın aslen Siirt nüfusuna kayıtlı akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.



HSK, O HAKİMİ AÇIĞA ALDI



HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basına yansıyan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı açığa aldı. HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti. HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.