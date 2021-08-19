Kritik Kabine Toplantısı başladı!

2 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları ve Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi nedeniyle ertelenmişti.



KRİTİK KABİNE BAŞLADI



Kabine Toplantısı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor. Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik ediyor.



MASADAKİ HANGİ KONULAR VAR?



Kabine Toplantısının ana gündem maddeleri arasında; yüz yüze eğitim, doğal afetler ve koronavirüs ile mücadelede atılacak yeni adımlar yer alacak. Sınır güvenliği ve göç tehlikesinin bertaraf edilmesi, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz konuları da masaya yatırılacak. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini aktarması beklenirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yüz yüze eğitim ile ilgili sunum yapması bekleniyor.



YÜZ YÜZE EĞİTİM, KORONAVİRÜS, DOĞAL AFETLER



Kabine Toplantısının öncelikli gündemi yangın ve sel felaketleri olacak. Yaraların sarılması için atılacak adımlar, şu ana kadar atılan adımlar, bölgelerdeki son durum ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum detayları Başkan Erdoğan ve diğer Kabine üyeleri ile paylaşacak.



YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?



Kabine Toplantısının bir diğer sıcak gündem maddesi eylül ayında eğitime başlayacak okullar olacak. Aşılama hızla artarken, yeni varyantlar ve rehavet ile vakalar yeniden 20 binler seviyesine dayandı. Bu da, 'Yüz yüze eğitim olacak mı?' sorusunu beraberinde getirdi.



Ziya Selçuk'tan görevi devralan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacağı Kabine Toplantısında bu konuya dair sunum yapacak. Özer, yüz yüze eğitimin yapılması gerektiğini daha önceki açıklamalarında sık sık vurgulamıştı.



ÖĞRETMENLERİN TAMAMINA AŞI ŞARTI MASADA



Kabine Toplantısında öğretmen ve öğretim üyelerinin tamamının aşılanması, veliler için ise ya aşı ya PCR şartı getirilmesi gibi başlıklar ele alınacak.



AŞISIZLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?



Küresel koronavirüs salgınında aşılar ile tünelin ucundaki ışık görünmüştü. Aşı stoku ve tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşamayan Türkiye, Sinovac ve BionTech aşılarını vatandaşlarının hizmetine sundu. Nitelikli sağlık ordusu ile günde 2 milyon dozdan fazla aşı uygulama kapasitesine sahip olunduğu belirtilirken, en büyük sorun aşıya karşı direnenler. Aşı konusunda kafası karışık olanlar ve tamamen aşı karşıtı olanların toplum sağlığı ve kendi sağlıkları açısından tehdit oluşturduğu savunuluyor. Dünyada örnekleri görüldüğü üzere aşısızlara kısıtlama gelip gelmeyeceği Türkiye'nin de gündeminde.



Kabine Toplantısında, 'Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna da yanıt verilecek. Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiye görüşleri Bakan Fahrettin Koca tarafından Kabine'ye sunulacak.



YERLİ AŞIDAKİ SON DURUM PAYLAŞILACAK



Türkiye birçok koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bitime en yakın olanı. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen TURKOVAC... Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu konuda da bilgi alacak. Kabine Toplantısı sonrası yapılacak ulusa sesleniş konuşmasında TURKOVAC'taki son durumun da kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.



GÖÇ KONUSU VE DIŞ POLİTİKA



Afganistan'da geçtiğimiz Pazar günü başkent Kabil Taliban tarafından ele geçirildi. Yönetime el koyan Taliban, genel af çıkardığını, herkesin işine dönmesi gerektiğini vurgulasa da, ülkede büyük bir kaos hakim. Tahliye uçuşları için havalimanına akın eden Afganistanlıların bazıları da yasadışı göçlerle ülkeden ayrılıyor. Göç tehdidi karşısında sınırlarda güvenlik artırıldı. Tüm önlemler sıkı şekilde alındı. Kabine Toplantısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar göç konusundaki önlemleri ve son durumu Bakanlar ile paylaşacak.



Ayrıca, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel konular da ele alınacak.



BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENECEK



Toplantının hemen ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve alınan kararları duyuracak.