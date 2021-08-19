Çanakkale’de CHP’nin polemiği bitmiyor

Bir dönem birlikte çalıştıkları Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a ateş püsküren Kepez eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Mutan 'Pantolonunu bile zor çekiyorsun. 7 yıldır bir Belediye Binasını bile bitiremedin. Ota b.ka konuşuyorsun. Konuştukça batıyorsun. Sen genel merkezden büyük müsün?' dedi.



Çanakkale'de Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek aleyhinde yerel gazetelere ve haber sitelerine para karşılığında haber yaptırdığı iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın eşi CHP'li Cengiz Ünüvar'ın partiden ihraç edilmesinin yankıları sürüyor. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan düzenlediği basın toplantısında yardımcısı Rebiye Ünüvar'a sahip çıkmış ve ön seçim vurgusu yaparak genel merkezi topa tutmuştu.



'PARTİMİZDE YALAN İFTİRA ÇOK FAZLA' DEMİŞTİ



Belediye Gökhan düzenlediği basın toplantısında 'Maalesef fitne, fesat ara bozma, kıskançlık yalan iftira partimizin içerisinde oldukça fazla. Yoğun biçimde partimizin içerisinde bu tür insanlar yer almakta. Çeşitli kanallardan Çanakkale Belediyesi'ni ve bizleri küçük düşürmeye çalışan bir takım gruplar görüyoruz. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Belediye Başkan Yardımcımız üzerinden siyaset götüremeyen insanlar eşi üzerinden algı yürütmeye çalışıyorlar. Örgütten güç alamayanlar genel merkezden güç almaya çalışıyor. Ön seçimle geldik, ön seçimle gideriz. Rebiye hanımı da ben getirdim, ben alırım' demişti.



YANIT ESKİ MESAİ ARKADAŞINDAN GELDİ



Ülgür Gökhan'ın açıklamalarına tepki gecikmedi. Gökhan'a ilk tepki bir dönem birlikte çalıştıkları Kepez eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan'dan geldi. 4 kez seçime giren ve 3 kez Genel Merkez tarafından atanarak aday gösterilen Ülgür Gökhan'a ateş püsküren Kepez eski Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, 'Sen genel merkezden büyük müsün? İsmail Özay odasından çıktığında 'Çekileceğim' diye bas bas bağırmadın mı? 'Önseçim istemiyorum, Ben mevcut belediye başkanıyım' demedin mi sahtekâr? Dün dündür bugün bugündür, ne dediğin belli değil. İsmail Özay, iki dönem önce 'Adayım' dediğinde 'Ben çekiliyorum' dedin. Sonra genel merkez seni atadı, hoplayıp zıplayıp sevinmedin mi? Hangi ön seçimden bahsediyorsun?' dedi.



'PANTOLONUNU ZOR ÇEKİYOR'



Basın toplantısının tam bir fiyasko olduğunu söyleyen eski Belediye Başkanı Mutan, 'Deniz bitti, trollerine söyle saldırsınlar. Pantolonu zor çekiyor, 7 yıldır bir belediye binası bitmedi. Bugünkü basın toplantı tam bir film ve fiyasko. Zavallı. Bu toplantı ne bayan ne de bay Ünüvar içindi. Kendi durumunu kurtarmaya çalışıyorsun. Zavallı insanları kullanma. Bir de bu konuları neden basında paylaşıyorsun? Hadi sen çok parti ne uyan birisisin, danışma kurullarında konuşsana. Zavallı, sen genel başkan yardımcısından büyük müsün? Genel merkez örgüt değil mi? Senin belediyen mi örgüt? Allah şaşırtmasın devam et yolun nereye çıkıyor göreceksin.' diye konuştu.



'ARTIK TACA ÇIKTIN'



'Çanakkale babanın çiftliği mi?' diyen Mutan konuşmasını şöyle tamamladı:



'Çanakkale'de siyaseti dizayn etmeye çalışıyor ya böyle bir ahlaksızlık yok. Yeter ayıp yeter. Ota b.ka konuşan. Konuştukça karıştıran karıştırdıkça batan adam. Ota b.ka bastın. Etrafa sıçrattın. Genel merkeze tu k.ka demişsin. Sen baş tacı ettin. Oyun dışı kaldın. Artık taca çıktın. Farkında mısın. Siyasi olarak kimlerle kırıştırdığınızı biliyorum, yolunuz açık olsun. Daha önce de kimlerle kırıştırdığınızı daha öncekiler biliyor. Onlar da bir konuşsa diye bekliyorum ama bundan sonraki süreç sizler için daha zor olacak.'



