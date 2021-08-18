'Camdaki Kız' için geri sayım başladı!

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Camdaki Kız', dokuz bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Perşembe akşamlarına damga vuran dizinin sezon finali izleyenleri bir hali merakta bıraktı.



SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

10 Haziran Perşembe akşamı sezon finaliyle izleyici karşısına çıkan dizide, Cana ve Sedat'ı öğrendikten sonra sessizliğini koruyan Feride, her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlamış ve düğün gecesi gelip çatmıştı.



CANAN'DAN DÜĞÜN HEDİYESİ

Düğün hazırlıkları otelde devam ederken, Nalan’ın odasına giden Cana, ona Sedat’ın kendisine aldığı bilekliğin aynısını “Artık ortak bir şeyimiz daha var” diyerek hediye etmişti.



Törenin ardından Nalan, yakın arkadaşı Billur ile odasına çıkarken; ortadan kaybolan Sedat, Cana ile birlikteydi. İkilinin tuvalette yaptığı kaçamağı duyan Gülcihan Hanım’ın ise başından aşağıya kaynar sular dökülmüştü.



FERİDE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Hemen hemen aynı dakikalarda tuvalete giden Nalan'ın annesi, Cana ile Sedat’ı yan yana görünce olanlar olmuştu. Asansör beklerken Cana’nın saçına yapışan Feride, kendisinin kimseye benzemediğini Sedat ile ikisini ayıracağını “Seni fazla serbest bırakmışlar. Ben sana öğreteceğim namusu” sözleriyle dile getirmişti.



HAYRİ ORTAYA ÇIKTI

Sedat'ın tavırlarından korkan ve soluğu annesinin yanında alan Nalan, gözyaşları içinde kapıda kalmıştı. Nalan’ın çaresizliğini gören Hayri de onun omzuna şal bıraktı. Böylece merakla beklenen Hayri de hikayeye dahil olmuştu.



İKİNCİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Sezon finalinde bölümüdeki tüm bu gelişmelerin ardından neler olacağı merakla beklenirken; Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı.



SETTEN PAYLAŞTILAR

Eylül ayından ekranlara dönmesi planlanan dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, "Nalan evde" notuyla setten ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.