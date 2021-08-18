'Camdaki Kız' için geri sayım başladı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yaz başı dokuzuncu bölümüyle sezon finali yapan dizinin çekimleri başladı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik ve Muzo'su Enis Arıkan, setten ilk kareleri yayınladı.
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Camdaki Kız', dokuz bölümlük ilk sezonuyla büyük ilgi gördü. Perşembe akşamlarına damga vuran dizinin sezon finali izleyenleri bir hali merakta bıraktı.
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
10 Haziran Perşembe akşamı sezon finaliyle izleyici karşısına çıkan dizide, Cana ve Sedat'ı öğrendikten sonra sessizliğini koruyan Feride, her şeyin sorunsuz ilerlemesini sağlamış ve düğün gecesi gelip çatmıştı.
CANAN'DAN DÜĞÜN HEDİYESİ
Düğün hazırlıkları otelde devam ederken, Nalan’ın odasına giden Cana, ona Sedat’ın kendisine aldığı bilekliğin aynısını “Artık ortak bir şeyimiz daha var” diyerek hediye etmişti.
Törenin ardından Nalan, yakın arkadaşı Billur ile odasına çıkarken; ortadan kaybolan Sedat, Cana ile birlikteydi. İkilinin tuvalette yaptığı kaçamağı duyan Gülcihan Hanım’ın ise başından aşağıya kaynar sular dökülmüştü.
FERİDE'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Hemen hemen aynı dakikalarda tuvalete giden Nalan'ın annesi, Cana ile Sedat’ı yan yana görünce olanlar olmuştu. Asansör beklerken Cana’nın saçına yapışan Feride, kendisinin kimseye benzemediğini Sedat ile ikisini ayıracağını “Seni fazla serbest bırakmışlar. Ben sana öğreteceğim namusu” sözleriyle dile getirmişti.
HAYRİ ORTAYA ÇIKTI
Sedat'ın tavırlarından korkan ve soluğu annesinin yanında alan Nalan, gözyaşları içinde kapıda kalmıştı. Nalan’ın çaresizliğini gören Hayri de onun omzuna şal bıraktı. Böylece merakla beklenen Hayri de hikayeye dahil olmuştu.
İKİNCİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Sezon finalinde bölümüdeki tüm bu gelişmelerin ardından neler olacağı merakla beklenirken; Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı.
SETTEN PAYLAŞTILAR
Eylül ayından ekranlara dönmesi planlanan dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, "Nalan evde" notuyla setten ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.