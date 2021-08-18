Aşılamada yeni düzenleme! Randevular iptal edildi!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanınan 15-18 yaş arası gençler, aşı olmak için gittikleri sağlık kuruluşlarında randevularının iptal edildiğini öğrendi. Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını ve 15 yaş üstüne aşı hakkının tekrar gündeme geleceğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül'de açılması planlanan okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocukların yanı sıra 15 yaş üstüne de aşı hakkı tanındığını açıkladı. Ancak aşı randevusu alıp hastaneye giden gençlere, 'Randevunuz iptal oldu. Yeniden almaya çalışın' çağrısı yapıldı.
Yeniden randevu almaya çalışanların ise sistemde aşı hakkı olmadığı belirlendi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bu konuda sistemde yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. 15 yaş üstü gençlerin aşı haklarının önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceği belirtiliyor.