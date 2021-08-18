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28 Şubat davasında tutuklama kararı!

28 Şubat davasında tutuklama kararı!

Yargıtay kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Ekleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:54
Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:08
28 Şubat davasında tutuklama kararı!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan be cezası kesinleşen 14 sanık hakkında Yargıtay ilamına ilişkin incelemesini tamamlandı.

14 SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Mahkeme tarafından sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında tutuklamaya kararı çıkardı. Karar infaz savcılığına gönderilirken cezaları onanlar hakkında infaz savcılığı, sanıklara teslim olmaları için müddetname göndermesi bekleniyor. Müddetnamede yazan süre zarfında teslim olmayan sanıklar için yakalama kararı çıkartılacağı öğrenildi.


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