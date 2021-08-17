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Türkiye'den tahliye operasyonu

Türkiye'den tahliye operasyonu

Afganistan'da yaşananlardan dolayı Türkiye'ye dönmek isteyen 42 kişi, uçakla Kabil'den Türkiye'ye getiriliyor.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:33
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:33
Türkiye'den tahliye operasyonu

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.

Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.


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