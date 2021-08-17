Teröristlere Eren-13 darbesi!

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Şimşek' harekatı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir' denildi.