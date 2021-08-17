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Teröristlere Eren-13 darbesi!

Teröristlere Eren-13 darbesi!

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Şimşek' harekatı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:56
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 11:57
Teröristlere Eren-13 darbesi!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir' denildi.




MSB: 2 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Pençe- Şimşek' harekatı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman komandolarımız, Irak'ın kuzeyindeki zorlu arazi şartlarına rağmen kahramanca ve fedakârca görev yaparak teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Her bir taşın altına bakan komandolarımız Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi' denildi.


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