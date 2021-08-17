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Teknoloji
Rusya'dan Google'a flaş ceza!

Rusya'dan Google'a flaş ceza!

Rusya'da bir mahkeme, ABD merkezli internet arama motoru Google'a idari ihlal nedeniyle 4 milyon ruble para cezası verdi.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 17:19
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 17:27
Rusya'dan Google'a flaş ceza!

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Google aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Google üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyon ruble para cezası verdi.

Ülkede benzer ihlallerden ötürü Google'a geçen ay toplam 12,5 milyon ruble para cezası verilmişti.


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