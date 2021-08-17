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NATO'dan Afganistan açıklaması!

NATO'dan Afganistan açıklaması!

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameralar karşısına geçti. Stoltenberg, yenilgiyi kabul ederken, 'Askeri değil, siyasi bir çöküş yaşadık' ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür etti.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:18
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 16:26
NATO'dan Afganistan açıklaması!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan'da yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Askeri değil siyasi bir çöküş yaşanıyor. Afganistan'daki çöküşü görmekten üzüntü duyuyoruz. Buradan dersler çıkarmamız lazım." dedi.

Hızlı ilerlemenin kendisini şaşırttığını ifade eden Stoltenberg, " Afganistan'da şu soruyu sormamız gerek; Neden bu yerel güçler buna karşı koyamadılar? Neden Taliban'a karşı koyamadılar? Geçmişte karşı koydukları gibi neden karşı koyamadılar?" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

Askeri değil siyasi bir çöküş yaşanıyor. Afganistan'daki çöküşü görmekten üzüntü duyuyoruz. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Geçtiğimiz 20 yıl içinde müttefiklerimize yönelik terör saldırısında bulunulmamıştı. Şu anda gücü elinde bulunduranlar barışçıl bir ortam sağlamak zorundadırlar.

SORU-CEVAP


1- Hızlı ilerleme karşısında şaşırdığınızı söylediniz, 18 yıllık ilerlemenin geri dönüşü nasıl olacak, ABD'nin duruşu nasıl olacak? Buradan neler öğrendik?

Cevap - Burada öğrenmemiz gereken çok şey var. Çok büyük yatırım yaptı. Biz uluslararası terörizm ile savaşmaya devam edeceğiz. Afganistan'da şu soruyu sormamız gerek; Neden bu yerel güçler buna karşı koyamadılar? Neden Taliban'a karşı koyamadılar? Geçmişte karşı koydukları gibi neden karşı koyamadılar? Çok hızlı bir süreç içinde gerçekleşti bu olanlar. Uluslararası terörizm bizim için zorlu bir sınav olmaya devam ediyor. Derslerimizi aldık, bunları değerlendireceğiz. Asıl odaklanmamız gereken şey insanları Afganistan'dan çıkarmak, kazançlarımızı ve derslerimizi gözden geçirmektir.


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