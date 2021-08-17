NATO'dan Afganistan açıklaması!

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg kameralar karşısına geçti. Stoltenberg, yenilgiyi kabul ederken, 'Askeri değil, siyasi bir çöküş yaşadık' ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan'da yaşananlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Askeri değil siyasi bir çöküş yaşanıyor. Afganistan'daki çöküşü görmekten üzüntü duyuyoruz. Buradan dersler çıkarmamız lazım." dedi.
Hızlı ilerlemenin kendisini şaşırttığını ifade eden Stoltenberg, " Afganistan'da şu soruyu sormamız gerek; Neden bu yerel güçler buna karşı koyamadılar? Neden Taliban'a karşı koyamadılar? Geçmişte karşı koydukları gibi neden karşı koyamadılar?" ifadelerini kullandı.
Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:
Askeri değil siyasi bir çöküş yaşanıyor. Afganistan'daki çöküşü görmekten üzüntü duyuyoruz. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Geçtiğimiz 20 yıl içinde müttefiklerimize yönelik terör saldırısında bulunulmamıştı. Şu anda gücü elinde bulunduranlar barışçıl bir ortam sağlamak zorundadırlar.