Dündar haddini aşmadan duramıyor!

Her fırsatta Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında iftiralar atan firari gazeteci bozuntusu Can Dündar bu sefer de Afgan mülteciler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.



Dündar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Erdoğan, #Afganistan'ın çöküşünden siyasi-ekonomik rant devşirmeye çalışıyor. Dizinin dibinde büyüdüğü, inancıyla ters düşmediği Taliban'la ilişkisini kullanıp bolca Afgan mülteci alarak Batı karşısında elini güçlendirmeye, daha çok para & taviz istemeye, çöküşünü ertelemeye çabalıyor” ifadelerini kullandı.





