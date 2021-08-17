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Siyaset
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.

Ekleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 20:34
Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 20:35
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.

Görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan dijital medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.


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