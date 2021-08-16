Uçaktan düştüler! Dünyada şok etkisi yarattı

Afganistan'da bir dönem sona erdi, Taliban örgütü 20 yıl sonra Kabil'e girerken bütün dünya Pazar günü sabahtan bu yana ülkenin başkentinden gelen şok görüntülerle sarsılıyor.



Yalnızca dokuz günde Afganistan'ın başkenti Kabil'e giren Taliban örgütü gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda uluslararası medyaya poz verirken, Al Jazeera yaşananları canlı yayınla ekrana getirdi.



Cumhurbaşkanı Eşref Gani Pazar günü Afganistan'dan Özbekistan'a kaçtı, Taliban sözcülerinden biri Kabil'e bu kadar kolay ulaşmalarını beklemediklerini itiraf etti. Afganistan'da savaşın sona erdiğini açıklayan Taliban, ülke içinde ve dışında tüm taraflarla diyaloğa açık olduğunu belirtti.



TALİBAN MİLİTANLARI SOKAKLARDA

Yaklaşık 4,5 milyon nüfuslu Afganistan'ın başkenti Kabil'in sakinleri, bu sabah Taliban militanlarının ellerinde silahlarla sokaklarda gezdiği yepyeni bir dünyaya uyandılar.



ABD ASKERLERİ ATEŞ AÇTI

Uluslararası haber ajansları, havalimanını koruyan ABD askerlerinin ateş açtığını 'son dakika' koduyla duyurdu. Pazar gününden bu yana havalimanından sivil uçuşlar yapılamıyor. ABD askerlerinin ateş açtığı görüntüler yayınlandı.



İlk gelen bilgilere göre, Kabil Havalimanı'nda en az beş kişi öldü ve çok sayıda sivil yaralandı. Yerel kaynaklar, silah seslerinin kesilmediğini ve ağır şekilde ateş açıldığını aktarıyor.



Kabil Havalimanı'ndan arka arkaya tahliye uçakları havalanırken, uçaklardan birine tutunan üç kişinin yüzlerce metre yükseklikten düştüğü görüntüler bütün dünyada şok etkisi yarattı.







Yerel kaynaklar, lastiklerin yanına ya da kanatlara saklanan Afganların Amerikan uçağının havalanmasından dakikalar sonra teker teker yere çakıldığını bildiriyor.



Kurbanlardan biri Kabil'deki evlerden birinin çatısına düştü. Sosyal medyada ayrıca havalimanındaki uçaklardan birinin motoruna saklanan Afgan gençlerin görüntüleri paylaşıldı.



Pazartesi sabahı apronda bekleyen bir uçağa umutsuzca tırmanmaya ve binmeye çalışanların meydana getirdiği görüntü ise, uzun yıllar unutulmayacak cinsten. BBC'den Nicola Careem, söz konusu kayıt için belki de Afganistan'da gördüğü en üzücü görüntüler olabileceğini söyledi: "BM yok, hükümet yok, yardım örgütleri yok. Hiçbir şey."