THY'den başarılı tahliye operasyonu!

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.



Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.



THY'den Afganistan kararı! Uçuşlar iptal edildi





TAHLİYE İÇİN HAVALANDI



'UÇAĞIMIZ YOLDA'



KABİL'DEN BAŞARIYLA YOLA ÇIKTI



TALİBAN 20 YIL SONRA KABİL'DE



Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.Edinilen bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tüm seferlerini durduran THY, buradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 'Boeing 777-300 ER' tipi uçağı Afganistan'a gönderdi.Tahliye için giden 'TK 707' sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti.Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirtti.Ekşi, 'Seferimizin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Uçağımız yolda.' ifadelerinin kullandı.Taliban'ın Kabil'e girmesiyle Afganistan'da başlayan karışıklık, Kabil Havalimanı'na da sıçradı. Binlerce Afgan, havalimanında pistleri doldururken; uçakların kanadına ve tekerleğine sarılarak kaçmaya çalıştıkları görüldü. Bazı Afganların ise havalanan uçaklardan yere düşerek hayatını kaybettikleri belirlendi.Afganistan'da yaşanan tüm bu karışıklığa rağmen THY'ye ait uçak Kabil Havalimanı'ndan başarıyla havalanarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Konuyla ilgili olarak sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda, bölgedeki tüm kaosa rağmen Türk vatandaşlarını Kabil'den alarak yola çıkan THY uçağına ve pilotuna övgü yağdırıldı.Afganistan'da Taliban 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçirdi.Taliban güçlerinin kentin dış mahallerine girmesi üzerine Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.Taliban, hiçbir direnişle karşılaşmadan kent merkezine girdi. Başkanlık sarayı ele geçirildi. Kabil havaalanına ateş açıldığı haberi geliyor.