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Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması:

Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması:

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, "ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz" dedi.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:37
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:42
Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması:

Pentagon Sözcüsü'nün yaptığı açıklamada "ABD, Türk askerleri ve uluslararası ortaklar, Kabil Havalimanı'nı kalabalıktan arındırmak için birlikte çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ABD, KABİL'E İLAVE 1000 ASKER DAHA GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil'deki tahliye operasyonuna destek olması amacıyla Afganistan'a ilave 1000 asker daha göndereceklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ABD'nin Kabil'de sürdürdüğü tahliye operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Kabil'deki Amerikalıların ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesinin sağlanması amacıyla ülkeye ilave 1000 asker daha gönderme kararı aldıklarını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde yapılmasının tek amaçları olduğunu belirtti.

Sözcü, bu kararla ABD yönetiminin tahliye operasyonu için Afganistan'a gönderdiği ilave asker sayısının yaklaşık 6 bini bulduğunu ifade etti.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.


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