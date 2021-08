Ormanlar yanarken CHP'li Başkan gezi planı yapmış!

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sürerken CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın aynı gün (28 Temmuz 2021) Özel Kalem Müdürlüğü'ne yurt dışı gezisi için izin bilgilendirme dilekçesi yazdırdığı ortaya çıktı.



ORMAN YANGINLARI SÜRERKEN MECLİSE YURT DIŞI GEZİSİNİ SUNDU



Orman yangınları devam ederken 2 Ağustos 2021 tarihinde Antalya Muratpaşa Belediyesi meclis gündemi için toplandı. Uysal'ın yurt dışı görevi için Özel Kalem Müdürlüğü'nden verilen yazı da meclis gündemine sunuldu. Antalya Muratpaşa Belediyesı Meclis Kalemi başlıklı meclis gündemi belgesinin üçüncü maddesinde, 'Belediye Başkanı Av. Ümit Uysal'ın 12-21 Ağustos 2021 tarihleri arasında görevli olarak katılacağı yurt dışı gezisinin bilgilendirilmesine ilişkin Özel Kalem Müdürlüğü'nün 28 Temmuz 2021 tarih ve 502 sayılı yazısı' ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.



SLOVAKYA VE KUZEY MAKADONYA İÇİN YURT DIŞINA ÇIKTI



Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; belediye meclisine 2 Ağustos'ta sunulan yurt dışı gezisine çıkacağı için izne çıkacağı bilgilendirmesi yapan Uysal'ın görevli olarak çeşitli temaslarda bulunmak ve atölye çalışmalarına katılmak için Slovakya ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan geziye çıktığı öğrenildi. Bir haftalığına (12-21 Ağustos) yurt dışına çıkan Uysal'ın bu yurt dışı seyahatini 14-17 Ekim tarihlerinde Muratpaşa'da düzenlenecek olan 6. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında yaptığı ifade ediliyor. Uysal'ın Slovakya'nın Levoca şehrindeki Tajomna Levoca Uluslararası Kültür Festivali'ne katılmasının ardından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geçeceği belirtiliyor.



SAPAN: 'ANTALYA'NIN HER YERİ YANARKEN, SORUMSUZ BİR BELEDİYE BAŞKANINDAN İNSANİ KAYGI BEKLEMEK ÜTOPİK BİR BEKLENTİ OLUR'



Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yurt dışı seyahatiyle ilgili olarak SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldıray Sapan, Uysal'ın seyahate çıkmasına tepki göstererek şunları söyledi: 'Türkiye'nin ve özellikle kendi bölgesi olan Antalya'nın her yeri yanarken, sorunlu bir anlayışa sahip sorumsuz bir belediye başkanından insani kaygı beklemek, ülkemdeki hassasiyeti yüksek insanlar için ütopik bir beklenti olur herhalde. Bu hassas süreçte üstelik yangının en çaresiz hissedildiği bir tarihte yurt dışındaki festival ve gezi programını meclis gündemine sokmanın ve kabulle sonuçlandırmanın, hakkıyla ifade edilecek kelime karşılığı TDK da dahi yok.



Bu ifadeyi kamuoyuna bırakıyorum. Aslında bu şahsı herkes gayet iyi tanıyor. Biri benim olmak üzere hakkında birden fazla FETÖ soruşturması olan Ümit Uysal'ın bu sorumsuz ve sorunlu anlayışı ilk değil. Hakkında defalarca imar yolsuzluğu da dâhil birçok soruşturma olan, soruşturma ve kovuşturmaların devam ettiği bir süreç yaşayan bu kişiyi maalesef mevcut yasalar caydıramıyor, korkutamıyor.'



SAPAN: 'ÜZÜLEREK BELİRTMELİYİM Kİ CHP KUŞATILMIŞ VE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ DURUMDA'



Sapan eleştirilerine şöyle devam etti: 'Aslında Y-CHP'deki (Yeni Cumhuriyet Halk Partisi- Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si) en tepeye baktığınızda aynı anlayışın en tepeden başladığını çok net görebilirsiniz. Bugün maalesef aynı anlayış Türkiye'nin Y-CHP'li birçok belediyesinde mevcut. Ve yönetim bunu adeta teşvik ediyor, tekrar tekrar bu sorunlu kişileri aday yapıyor. Üzülerek belirtmeliyim ki CHP kuşatılmış ve dönüştürülmüş durumda. Atatürk'ün partisinin her yeri kanıyor. Koskoca CHP'de (Y-CHP'de) Türkiye'yi yönetir diye öne sürebilecekleri bir kişi bulunamıyor. Dışardan aranıyor. Bu. Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yetişenlere, gerçek CHP'lilere tarihi bir hakarettir. Asla unutulmamalıdır. Umarım partisine ve atasına bağlı taban harekete geçer ve bu kanser olmuş hücreleri (Y-CHP) kesip atar. Yeniden CHP olmanın tek çaresi tek yolu budur.



HELİKOPTER KİRALAMAK İÇİN 'İZİN GEREKLİ' DEMİŞTİ



CHP'li Ümit Uysal, orman yangınları için yangın helikopteri kiralamak adına adım attıklarını ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin istediklerini belirtmişti. Orman Genel Müdürlüğü Uysal'ın paylaşımını alıntılayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan helikopter kiralama hususunda izin gerektiği yönündeki bilgiyi yalanlayarak 'Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi'ne bilgi verilmesi gerekmektedir' demişti. Uysal daha sonra sosyal medya hesabından helikopter kiralamayla ilgili bir açıklama yayınlayarak 'Genel kamu yönetiminin dayanışma ve koordinasyon konusundaki kapalı tutumu ve aracın hangarda kalması sonucu oluşabilecek kamu zararı nedeniyle maalesef helikopter kiralamaktan vazgeçmek zorunda kaldık' ifadelerini kullanmıştı.



SAPAN: 'ÜMİT UYSAL'IN YANGIN SÖNDÜRMELERİ SÜRERKEN HELİKOPTER ALMA ÇIKIŞI, TAMAMIYLA GÜNDEME GELME ÇABASIDIR'



Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Ümit Uysal'ın helikopter kiralama açıklamasıyla ilgili ise şunları söyledi: 'Ümit Uysal'ın yangın söndürmeleri sürerken helikopter alma çıkışı, tamamıyla gündeme gelme çabasıdır, zira Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal'ın kötü yönetimi nedeniyle müflis bir belediyedir.



Odasındaki klimaları ödenmeyen borçlar nedeniyle haczedildiği görüntüler Google'da duruyor. Ayrıca haksız ve hukuksuz kamulaştırmadan doğan devasa borçlar halen ödenmemiş durumda. Bugüne kadar dişe dokunur hiçbir hizmeti olmayan Ümit Uysal, belediye kasasını artı 17 milyon TL ile bırakan eski başkan Süleyman Evcilmen'in daha önce açtığı yerleri kurdele bağlayıp tekrar tekrar açarak çalışıyor gözüküyor. Yol kenarlarına bırakılan yeni yapılmış çöp konteynırlarına dahi kurdele bağlayıp açılış yapan bir başkanın hizmet kabızlığı yaşadığı daha nasıl anlaşılabilir ki?'