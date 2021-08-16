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Kabine Toplantısı ertelendi

Kabine Toplantısı ertelendi

Yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi...

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:37
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:37
Kabine Toplantısı ertelendi

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ

2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi. Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği belirtiliyor.


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