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BM, Afganistan için acil toplanacak!

BM, Afganistan için acil toplanacak!

BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak. Taliban sözcüsü Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:11
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:12
BM, Afganistan için acil toplanacak!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.

TALİBAN KABİL'DE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NA GİRDİ

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Taliban sözcüsü Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı.


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