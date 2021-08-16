Ay toprağından oksijen üretecekler!

İnsanlı Ay görevleri için çalışmalar devam ediyor. Hatta Ay'ın atmosferinde ve yüzeyinde istasyonların kurulması projeleri var. Yani gelecekte Ay'da uzun vadeli görevler gerçekleşecek. Ancak bu görevlerde astronotlar için gıda ve oksijen en önemli ihtiyaç. Bu yüzden farklı ülkelerden, farklı kurumlar ve şirketler iş birliği yaparak muhtemel teknolojiler için arayışlarını sürdürüyor.



Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek. Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.



Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, 'Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek.' dedi. Helios CEO'su Jonathan Geifman, Ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.



Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor. Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.