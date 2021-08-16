USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,04
Ana Sayfa.
Güncel
Ay toprağından oksijen üretecekler!

Ay toprağından oksijen üretecekler!

Ay'a yeniden insan gönderilmesi planlanıyor. NASA, Artemis Programı dahilinde 2024'te biri kadın diğeri erkek iki astronotu Ay'a yollamayı amaçlıyor. Daha ileride gezegenimizin uydusunda uzun vadeli görevlerin gerçekleşecek. Bu görevlerde gıda ve oksijen en önemli ihtiyaçlar. Japonya geçtiğimiz günlerde Ay'da gıda üretimi araştırmaları için düğmeye başlamıştı. Şimdi de Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimi amaçlayan deneysel bir proje için iş birliğine girişti.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:23
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:24
Ay toprağından oksijen üretecekler!

İnsanlı Ay görevleri için çalışmalar devam ediyor. Hatta Ay'ın atmosferinde ve yüzeyinde istasyonların kurulması projeleri var. Yani gelecekte Ay'da uzun vadeli görevler gerçekleşecek. Ancak bu görevlerde astronotlar için gıda ve oksijen en önemli ihtiyaç. Bu yüzden farklı ülkelerden, farklı kurumlar ve şirketler iş birliği yaparak muhtemel teknolojiler için arayışlarını sürdürüyor.

Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek. Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.

Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, 'Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek.' dedi. Helios CEO'su Jonathan Geifman, Ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.

Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor. Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı