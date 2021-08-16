USD (Alış - Satış) : 8,54 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,03 - 10,04
Ana Sayfa.
Dünya
ABD basınında Taliban manşetleri!

ABD basınında Taliban manşetleri!

Afganistan'da 20 yıllık ABD varlığının sona erdiğini belirten gazeteler, Taliban'ın hızlı ilerleyişine dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler hakkında "Biden için siyasi felaket" yorumu yapıldı.

Ekleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:57
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:04
ABD basınında Taliban manşetleri!

ABD ve NATO askerlerinin çekilme sürecinin ardından Afganistan topraklarında ilerleyişini hızlandıran Taliban, kısa sürede başkent Kabil'e girdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağlayan Taliban, kentin ve kamu binalarının kontrolünü de ele almaya başladı.

20 YILLIK ABD DÖNEMİ SONA ERDİ


Gelişmeler karşısında Washington ise Kabil'deki Amerikalıların tahliyesi için harekete geçerken ABD basını, Afganistan'daki gelişmelere geniş yer ayırdı.

New York Times, Kabil'in hızlı düşüşünün ardından Afganistan'da 20 yıllık ABD döneminin sona erdiğini yazdı. Taliban'ın hızlı kazanımlarının 'şok edici' olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığı bilgisine yer verildi.

'AMERİKAN ORDUSUNU GAFİL AVLADI'


'Taliban'ın hızı ve şiddeti, geçen hafta kırsal kesimlere ve şehirlere hızlı bir şekilde yayıldı ve Amerikan ordusunu gafil avladı. Acilen harekete geçen Amerikan askeri helikopterleri, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği yerleşkesini boşalttı, Amerikan diplomatlarını ve Afgan Büyükelçiliği çalışanlarını Kabil askeri havaalanına taşıdı.' denildi.



KABİL HAVALİMANI'NDA KAOTİK GÖRÜNTÜLER


'Afganistan düştü' başlığını atan Washington Post, Taliban'dan kaçmak isteyen Afgan ve yabancı uyrukluların panik içinde olduklarını ve Kabil Havalimanı'nda kaotik görüntüler ortaya çıkardıklarını aktardı.

Pentagon'un açıklamasına işaret edilen haberde, güvenli tahliye için havalimanındaki Amerikan askeri varlığının 6 bine yükseltileceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, daha sonra ABD güçlerinin havaalanının çevresini kontrol altına aldığını söylediği belirtildi.



'ABD'NİN YENİLGİSİ, BIDEN İÇİN FELAKET'


CNN International, Kabil Havalimanı'ndan kaçış izdihamına ilişkin görüntülere yer verdiği haberinde, 'ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi ve kaotik geri çekilmesi, Joe Biden için siyasi bir felaket' yorumu yapıldı. Biden'ın siyasi ve jeopolitik rakiplerinin onun hatalarından yararlanmak için 'acele ettiği' belirtildi.

Eski ABD'li deniz askeri Jake Wood'un 'Daha birkaç ay öncesine kadar, bize hizmet eden Afgan müttefiklerimiz olan erkek ve kadınlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiş olmamız, ulusumuzun onuruna bir lekedir.' görüşüne yer verildi.



'AFGAN GÜÇLERİNİN MORALİ BOZUK'


Wall Street Journal, Afganistan'daki gelişmeleri 'Taliban gücü ele geçirdi' başlığıyla duyurdu. Taliban'ın günler içindeki hızlı ilerleyişinin ardından Afgan hükümet güçlerinin moralinin bozulduğu ve Kabil'de direniş gösteremedikleri ifade edildi.

Ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Gani'nin 'Eğer kalsaydım sayısız kişi ölecekti ve Kabil yıkımla karşılaşacaktı.' şeklindeki sözlerine yer verildi. Taliban'dan bir yetkilinin ise 'Kimse zaferimizin böyle olmasını beklemiyordu.' dediği kaydedildi.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı