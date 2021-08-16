ABD basınında Taliban manşetleri!

ABD ve NATO askerlerinin çekilme sürecinin ardından Afganistan topraklarında ilerleyişini hızlandıran Taliban, kısa sürede başkent Kabil'e girdi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü sağlayan Taliban, kentin ve kamu binalarının kontrolünü de ele almaya başladı.





20 YILLIK ABD DÖNEMİ SONA ERDİ



'AMERİKAN ORDUSUNU GAFİL AVLADI'



KABİL HAVALİMANI'NDA KAOTİK GÖRÜNTÜLER



'ABD'NİN YENİLGİSİ, BIDEN İÇİN FELAKET'



'AFGAN GÜÇLERİNİN MORALİ BOZUK'



Gelişmeler karşısında Washington ise Kabil'deki Amerikalıların tahliyesi için harekete geçerken ABD basını, Afganistan'daki gelişmelere geniş yer ayırdı.New York Times, Kabil'in hızlı düşüşünün ardından Afganistan'da 20 yıllık ABD döneminin sona erdiğini yazdı. Taliban'ın hızlı kazanımlarının 'şok edici' olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığı bilgisine yer verildi.'Taliban'ın hızı ve şiddeti, geçen hafta kırsal kesimlere ve şehirlere hızlı bir şekilde yayıldı ve Amerikan ordusunu gafil avladı. Acilen harekete geçen Amerikan askeri helikopterleri, Kabil'deki Amerikan Büyükelçiliği yerleşkesini boşalttı, Amerikan diplomatlarını ve Afgan Büyükelçiliği çalışanlarını Kabil askeri havaalanına taşıdı.' denildi.'Afganistan düştü' başlığını atan Washington Post, Taliban'dan kaçmak isteyen Afgan ve yabancı uyrukluların panik içinde olduklarını ve Kabil Havalimanı'nda kaotik görüntüler ortaya çıkardıklarını aktardı.Pentagon'un açıklamasına işaret edilen haberde, güvenli tahliye için havalimanındaki Amerikan askeri varlığının 6 bine yükseltileceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, daha sonra ABD güçlerinin havaalanının çevresini kontrol altına aldığını söylediği belirtildi.CNN International, Kabil Havalimanı'ndan kaçış izdihamına ilişkin görüntülere yer verdiği haberinde, 'ABD'nin Afganistan'daki yenilgisi ve kaotik geri çekilmesi, Joe Biden için siyasi bir felaket' yorumu yapıldı. Biden'ın siyasi ve jeopolitik rakiplerinin onun hatalarından yararlanmak için 'acele ettiği' belirtildi.Eski ABD'li deniz askeri Jake Wood'un 'Daha birkaç ay öncesine kadar, bize hizmet eden Afgan müttefiklerimiz olan erkek ve kadınlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemiş olmamız, ulusumuzun onuruna bir lekedir.' görüşüne yer verildi.Wall Street Journal, Afganistan'daki gelişmeleri 'Taliban gücü ele geçirdi' başlığıyla duyurdu. Taliban'ın günler içindeki hızlı ilerleyişinin ardından Afgan hükümet güçlerinin moralinin bozulduğu ve Kabil'de direniş gösteremedikleri ifade edildi.Ülkesini terk eden Cumhurbaşkanı Gani'nin 'Eğer kalsaydım sayısız kişi ölecekti ve Kabil yıkımla karşılaşacaktı.' şeklindeki sözlerine yer verildi. Taliban'dan bir yetkilinin ise 'Kimse zaferimizin böyle olmasını beklemiyordu.' dediği kaydedildi.