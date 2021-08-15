Taliban başkent Kabil'e girmeye başladı!

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Kabil’de silah seslerinin duyulduğu öğrenildi.
Afganistan'da, yabancı güçlerin çekilmeye başlamasının ardından, mayıstan bu yana saldırılarını arttırarak sürdüren Taliban, son 8 günde 15 vilayet merkezini ele geçirdi. İlerleyişini sürdüren Taliban'ın başkent Kabil'i yakın zamanda ele geçirebileceği rapor edildi.
Kentin hiçbir çatışma yaşanmadan Taliban'a teslim edildiğini belirten Aziz, bazı yetkililerin başkent Kabil'e kaçtığını belirtti. Daykundi il Şura Vekili Gayret Ali Cevahiri, militanların dün sabah saatlerinde Daykundi'nin merkezi Nili şehrine saldırı başlattığını kaydetti.
Saldırı sonucu sabah saatlerinde kentin Taliban'ın eline geçtiğini dile getiren Cevahiri, güvenlik güçlerinin kenti bırakıp kaçtığını vurguladı. Dün akşam saatlerinde de ülkenin kuzeyindeki Faryab, Belh vilayetlerinin merkezi Meymene ve Mezar-ı Şerif kentleri Taliban'ın eline geçmişti.