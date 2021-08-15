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Düzensiz göçe karşı mücadele: Sınır hatlarımız güçlendirildi

Düzensiz göçe karşı mücadele: Sınır hatlarımız güçlendirildi

Türkiye, düzensiz göç ile mücadele kapsamında sınır hatlarını güçlendirdi. Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında son üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:58
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 19:02
Düzensiz göçe karşı mücadele: Sınır hatlarımız güçlendirildi

Göç etmek zorunda kalan milyonlar yeni bir hayat umudu ile daha güvenli ülkelerin yolunu tuttu. Dünyada en çok göç alan ülkeler arasında ise Türkiye yer alıyor.Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında 2019'da sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020'de 505 bin 375, 2021'de ise yılın yarısı geçmesine rağmen 267 bin 638 oldu. Üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi.

Yine Türkiye'de 2018'de 268 bin, 2019'da 454 bin, 2020'de pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen 122 bin, 2021'de ise şimdiye kadar 77 bin 389 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasındaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 2019'da 201 bin 437, 2020'de 50 bin 161 ve bu yıl 32 bin 727 oldu. İşte detaylar:


GÜVENLİK DUVARI

Tamamlanan: 993,5 kilometre

Devam eden: 85.5 kilometre

Toplam: Bin 79 kilometre

AYDINLATMA

Tamamlanan: 913 kilometre

Toplam: 913 kilometre


KAMERA VE ALGILAYICI

Tamamlanan: 293 kilometre

Toplam: 293 kilometre

ELEKTROOPTİK KULE

Kule örümü tamamlanan 330 adet

Planlanan: 341 adet


TERMAL KAMERA

Devam eden: 284 adet

Planlanan: 284 adet


SURİYE SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nda 90 kilometre güvenlik duvarı, 286 kilometre aydınlatma ve 60 kilometre kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.


İRAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nca 155.5 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu, 109 kilometre aydınlatma ve 79 kilometre kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.


IRAK SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Türkiye-Suriye sınırının doğuda en son noktasından başlayarak Türkiye-Irak sınırını oluşturan Habur ve Hezil Çayları boyunca yaklaşık 33 kilometrelik kısımda taş tahkimatlı sedde ve yüksek güvenlikli panel çit yapılacağı öğrenildi.

ERMENİSTAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İçişleri Bakanlığınca 140 kilometre aydınlatma ve kamera sistemi yapıldı. 52 adet elektoopitik kule örümü tamamlandı.


GÜRCİSTAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

İçişleri Bakanlığı'nca 14 kilometre aydınlatma, kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.

BATI SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Türkiye ve Yunanistan arasında kara sınırının 203 kilometre olduğu, sınırda 48 adet elektroptik kule örümünün tamamlandığı ifade edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında kara sınırının 269 kilometre olduğu, planlanan 43 adet elektooptik kuleden 40'nın örümünün tamamlandığı öğrenildi.


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