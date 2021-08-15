Düzensiz göçe karşı mücadele: Sınır hatlarımız güçlendirildi

Göç etmek zorunda kalan milyonlar yeni bir hayat umudu ile daha güvenli ülkelerin yolunu tuttu. Dünyada en çok göç alan ülkeler arasında ise Türkiye yer alıyor.Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında 2019'da sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020'de 505 bin 375, 2021'de ise yılın yarısı geçmesine rağmen 267 bin 638 oldu. Üç yılda 1 milyon 215 bin 813 yabancının girişi engellendi.



Yine Türkiye'de 2018'de 268 bin, 2019'da 454 bin, 2020'de pandeminin getirdiği olumsuzluklara rağmen 122 bin, 2021'de ise şimdiye kadar 77 bin 389 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar arasındaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısı 2019'da 201 bin 437, 2020'de 50 bin 161 ve bu yıl 32 bin 727 oldu. İşte detaylar:





GÜVENLİK DUVARI



Tamamlanan: 993,5 kilometre



Devam eden: 85.5 kilometre



Toplam: Bin 79 kilometre



AYDINLATMA



Tamamlanan: 913 kilometre



Toplam: 913 kilometre





KAMERA VE ALGILAYICI



Tamamlanan: 293 kilometre



Toplam: 293 kilometre



ELEKTROOPTİK KULE



Kule örümü tamamlanan 330 adet



Planlanan: 341 adet





TERMAL KAMERA



Devam eden: 284 adet



Planlanan: 284 adet





SURİYE SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ



2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nda 90 kilometre güvenlik duvarı, 286 kilometre aydınlatma ve 60 kilometre kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.





İRAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ



2015 yılından itibaren İçişleri Bakanlığı'nca 155.5 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu, 109 kilometre aydınlatma ve 79 kilometre kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.





IRAK SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ



Türkiye-Suriye sınırının doğuda en son noktasından başlayarak Türkiye-Irak sınırını oluşturan Habur ve Hezil Çayları boyunca yaklaşık 33 kilometrelik kısımda taş tahkimatlı sedde ve yüksek güvenlikli panel çit yapılacağı öğrenildi.



ERMENİSTAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ



İçişleri Bakanlığınca 140 kilometre aydınlatma ve kamera sistemi yapıldı. 52 adet elektoopitik kule örümü tamamlandı.





GÜRCİSTAN SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ



İçişleri Bakanlığı'nca 14 kilometre aydınlatma, kamera ve algılayıcı sistem yapıldı.



BATI SINIRINDAKİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ



Türkiye ve Yunanistan arasında kara sınırının 203 kilometre olduğu, sınırda 48 adet elektroptik kule örümünün tamamlandığı ifade edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında kara sınırının 269 kilometre olduğu, planlanan 43 adet elektooptik kuleden 40'nın örümünün tamamlandığı öğrenildi.