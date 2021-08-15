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Bir aydır devam ediyor: ABD, 'kriz modu'nda! 210 bin hektar alan küle döndü

Bir aydır devam ediyor: ABD, 'kriz modu'nda! 210 bin hektar alan küle döndü

ABD'nin California eyaletinde bir ay önce başlayan 'Dixie' yangını kabusu sürüyor. California tarihinin en büyük 2. yangını olarak nitelendirilen yangında 210 bin hektar alna küle dönerken alevlerin yüzde 31'lik bölümünün kontrol altına alınabildi. ABD Orman Hizmetleri Dairesi, ülkenin batısında süren onlarca yangın nedeniyle "kriz modu"nda çalıştıklarını açıkladı. Sıcak hava ve gök gürültülü fırtınanın yangın tehlikesini arttırdığı ifade ediliyor.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 21:06
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 21:10
Bir aydır devam ediyor: ABD, 'kriz modu'nda! 210 bin hektar alan küle döndü

ABD'nin California eyaletinde bir aydır devam eden ve 'Dixie' adı verilen yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu bildirildi. California'nın kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında yaklaşık 210 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 31'lik bölümünün kontrol altına alınabildiği belirtildi.

TOKYO BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN KÜLE DÖNDÜ

Japonya'nın başkenti Tokyo büyüklüğündeki bir alanı küle çeviren yangını söndürmek için 6 binden fazla itfaiyeci çalışıyor.

SICAK HAVA VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ FIRTINA YENİ YANGINLARIN ÇIKMASI TEHLİKESİNİ ARTIRIYOR

Bölgede 13 Ağustos'ta başlayan gök gürültülü fırtınanın, rüzgarın hızlanmasına yol açması ve beraberinde çok az yağmur görülmesi nedeniyle itfaiye ekiplerinin çalışmaları güçleşti.

BİR KASABA TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Fırtına alevlerin, Dixie yangınının tamamen küle döndürdüğü Greenville kasabasının yakınındaki iki kasabaya ulaşmasına neden oldu.

Ekipler, alevlerin Westwood'a ulaşmasını engellemek için buldozerlerle yangın söndürme şeritleri oluşturdu.


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