Beyoğlu'nda can pazarı!

Beyoğlu'nda, bir inşaatın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan, inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yangında, 1'i ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.







Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



Binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesi'nden ekipler de çalışmalara destek verdi.