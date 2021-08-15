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Beyoğlu'nda can pazarı!

Beyoğlu'nda can pazarı!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir inşaatta yangın çıktı. Yangına iftaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, binada bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 15:57
Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 16:24
Beyoğlu'nda can pazarı!

Beyoğlu'nda, bir inşaatın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan, inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, 1'i ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesi'nden ekipler de çalışmalara destek verdi.


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