Zerde Nasıl Yapılır? Kolay Zerde Tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerden birisi olan Zerde pek çok sofrayı süslemeye devam ediyor. Aromatik tatlarla hazırlanan ve rengini safrandan alan Zerde tatlısı nasıl yapılır? Zerde tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kolay zerde tarifi...
Zerde Nasıl Yapılır?
Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerden birisi olan zerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Masterchef programının dün akşam yayınlanan bölümüne damgasını vurmasının ardından pek çok kişi zerde nasıl yapılır?
sorusunu araştırıyor. Zerde yapmak için ilk olarak pirinçleri su ile birlikte ocağın üzerine alın. Ardından pirinçler haşlanana kadar şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ekleyerek kaynatın. Tüm malzemelerin kaynaması ve pirinçlerin haşlanması sonrasında 1 çay bardağı su içerisinde nişastayı eriterek karışımın içerisine ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatıldıktan sonra kaselere bölerek servis edebilirsiniz.
Kolay Zerde Tarifi
Zerde için Gerekli Malzemeler Nelerdir?
Malzemeler
Yarım su bardağı pirinç
5 su bardağı sıcak su
2 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı gül suyu
2 yemek kaşığı mısır nişastası
1 çay kaşığı zerdeçal
1 tutam safran
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 yemek kaşığı çam fıstığı
Süslemek için
Kuş üzümü
Antep fıstığı
Nar
Özel şefler eşliğinde hazırladığımız kolay zerde tatlısını sizler için paylaştık. Sizler de kolay zerde tarifi ile
Osmanlı mutfağını sofralarınıza taşıyabilirsiniz.