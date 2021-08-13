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Zerde Nasıl Yapılır? Kolay Zerde Tarifi

Zerde Nasıl Yapılır? Kolay Zerde Tarifi

Türkiye’nin vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Zerde, Masterchef programında yapılmasıyla birlikte sosyal medyanın en çok aratılanları arasına girmeyi başardı. Sizler de Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden birisi olan Zerde’yi kolay zerde tarifi ile yapabilirsiniz. Ülkemizde en çok Gaziantep, Balıkesir ve Tekirdağ şehirlerinde tüketilen Zerde nasıl yapılır? Zerde için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kolay zerde tarifi…

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:05
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 12:12
Zerde Nasıl Yapılır? Kolay Zerde Tarifi

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerden birisi olan Zerde pek çok sofrayı süslemeye devam ediyor. Aromatik tatlarla hazırlanan ve rengini safrandan alan Zerde tatlısı nasıl yapılır? Zerde tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kolay zerde tarifi...

Zerde Nasıl Yapılır?


Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerden birisi olan zerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Masterchef programının dün akşam yayınlanan bölümüne damgasını vurmasının ardından pek çok kişi zerde nasıl yapılır? sorusunu araştırıyor. Zerde yapmak için ilk olarak pirinçleri su ile birlikte ocağın üzerine alın. Ardından pirinçler haşlanana kadar şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ekleyerek kaynatın. Tüm malzemelerin kaynaması ve pirinçlerin haşlanması sonrasında 1 çay bardağı su içerisinde nişastayı eriterek karışımın içerisine ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatıldıktan sonra kaselere bölerek servis edebilirsiniz.



Kolay Zerde Tarifi


Zerde için Gerekli Malzemeler Nelerdir?


Malzemeler

Yarım su bardağı pirinç

5 su bardağı sıcak su

2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı gül suyu

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam safran

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı çam fıstığı

Süslemek için

Kuş üzümü

Antep fıstığı

Nar






Özel şefler eşliğinde hazırladığımız kolay zerde tatlısını sizler için paylaştık. Sizler de kolay zerde tarifi ile Osmanlı mutfağını sofralarınıza taşıyabilirsiniz.

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