Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerden birisi olan Zerde pek çok sofrayı süslemeye devam ediyor. Aromatik tatlarla hazırlanan ve rengini safrandan alan Zerde tatlısı nasıl yapılır? Zerde tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte kolay zerde tarifi...





Zerde Nasıl Yapılır?



Kolay Zerde Tarifi





Zerde için Gerekli Malzemeler Nelerdir?



Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen lezzetlerden birisi olan zerde pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Masterchef programının dün akşam yayınlanan bölümüne damgasını vurmasının ardından pek çok kişisorusunu araştırıyor. Zerde yapmak için ilk olarak pirinçleri su ile birlikte ocağın üzerine alın. Ardından pirinçler haşlanana kadar şeker, safran, gül suyu, dolmalık fıstık ekleyerek kaynatın. Tüm malzemelerin kaynaması ve pirinçlerin haşlanması sonrasında 1 çay bardağı su içerisinde nişastayı eriterek karışımın içerisine ekleyin. Birkaç dakika daha kaynatıldıktan sonra kaselere bölerek servis edebilirsiniz.MalzemelerYarım su bardağı pirinç5 su bardağı sıcak su2 su bardağı toz şeker1 paket vanilya1 tatlı kaşığı gül suyu2 yemek kaşığı mısır nişastası1 çay kaşığı zerdeçal1 tutam safran1 yemek kaşığı kuş üzümü1 yemek kaşığı çam fıstığıSüslemek içinKuş üzümüAntep fıstığıNarÖzel şefler eşliğinde hazırladığımız kolay zerde tatlısını sizler için paylaştık. Sizler deOsmanlı mutfağını sofralarınıza taşıyabilirsiniz.