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Siyaset
Melih Gökçek 'iki haini' paylaştı!

Melih Gökçek 'iki haini' paylaştı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, CHP’ye yakın bir YouTube kanalında provokatörlük yapan 'iki haini' paylaştı. Gökçek, "Polise açık suç duyurusunda bulunuyorum" dedi.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:56
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:56
Melih Gökçek 'iki haini' paylaştı!

CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği muhalifler, sürekli mültecileri gündemde tutarak halkı sığınmacılara karşı kışkırtmaya çalışıyor. Yürütülen algı operasyonlarının ardından bir Suriyelinin suçunu tüm mültecilere yıkan bir grup dün akşam sokağa döküldü.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan provokatif olayların ardından Suriyeliler hedef haline getirildi. Bir mültecinin işlediği cinayeti tüm Suriyelilere yıkan provokatörler, evlere ve iş yerlerine saldırdı, ilçedeki araçları ters çevirdi.

Türkiye, 1 çocuğun öldürüldüğü kalleş saldırıyı konuşurken gözler sosyal medyadaki CHP yandaşı kanaldaki provokasyona çevrildi.

İşte provokatörler!
Sosyal medya hesabından provokatörleri paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, "işte provokatörler" ifadesini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı:

İşte provokatörler. CHP’ye yakın bir YouTube kanalı. Röportaj yapan kişi de aynı, röportaj veren kişi de aynı.

Aynı kişi önce Suriyeli, sonra Türk. İki hain halkı kışkırtmak için provokasyon yapıyor.

Polise açık suç duyurusunda bulunuyorum. Yorum ve rt. Türkiye görsün.



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