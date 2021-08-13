Komşusunun bebeğini kurtardı ama...!!!

Şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketiyle karşı karşıya kalan Batı Karadeniz'de selden en çok etkilenen illerden biri de Kastamonu oldu.



25 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bugün bir bebek bulundu.



Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, bebeğin sel sularına kapılmaması için annesi tarafından yüksek bir yere koyulduğu ve kendisinin de sel sularına kapıldığı aktarıldı.



ANNESİNİN SEL SULARINA KAPILDIĞI SÖYLENDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu alanda bebeği bulanların sevinci yüzlerinden okunurken, bir yandan da annesinin sel sularına kapıldığı bilgisi duyanları hüzne boğdu.



ANNE VE KARDEŞ, SELDEN SAĞ KURTULDU



Daha sonra gelen güncel bilgilerle bebeğin isminin Osman Yüksel olduğu, annesinin ve kardeşinin selden sağ kurtulduğu aktarıldı.



CENAZE, KOMŞUYA AİT ÇIKTI



Bebeğin annesine ait olduğu söylenen ve bebeği yüksek bir yere koyduktan sonra hayatını kaybeden kişinin, ailenin komşusu olduğu belirlendi.



"YAVRUMUZ ŞU AN AİLESİYLE BİRLİKTE HAMDOLSUN"



Görüntülerin yayınlayan kişinin yaptığı açıklamada, "Az önce sevindirici bir haber aldık. Görüntüdeki kardeşimizin adı Osman Yüksel. Annesi ve kardeşi selden kurtulmuşlar, bulunan cenazenin yapılan teşhis sonrası yavrumuzun annesine değil bir komşularına ait olduğu anlaşılmış… Yavrumuz şu an ailesi ile birlikte hamdolsun…" ifadelerine yer verildi.