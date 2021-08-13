Bakanlar sel bölgesinde son durumu paylaştı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesinde açıklamalarda bulundu.



Son bilgilere göre, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanırken, Kastamonu'da 15, Sinop'ta 2 olmak üzere 17 vatandaş hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar,



"Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik. Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.



"DEVLETİN ELİ SONUNA KADAR BU BÖLGEDE OLACAK"



Hasar ve zarar belirleme çalışmaları başladı ve bunlar devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır 'Vatandaşımızı mağdur etmeyiniz'. Kolay bir travma değil bu bunun farkındayız. Devletin eli sonuna kadar bu bölgede olacak. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz.



"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL, BÖYLE BİR MEKANİZMA YOK"



('HES Patladı' iddialarıyla ilgili) Patlama söz konusu değil. Böyle bir haznesi olan veya bir baraj tutulumu olan bir mekanizma yok. Ama burada maalesef son günlerde çok yapılıyor. Sorumlu olduğunu düşündüğümüz kişiler vatandaşların en nazik olduğu konuda bir provokasyonu ortaya koyuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir mekanizma yok.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle,



"Biz hızlı bir şekilde alt yapı hasarlarını, içme suyu hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. En kısa zamanda AFAD'ımız UMKE'miz jandarmamız uykusuz cansiperhane şekilde arıyorlar. Trabzon Araklı'da sel meydana geldi hız bir şekilde yaralarımızı giderdik."



.

