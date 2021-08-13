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AFAD'dan 5 il için sel uyarısı!

AFAD'dan 5 il için sel uyarısı!

AFAD sel bölgelerinin de aralarında olduğu 5 il için kritik bir uyarıda bulundu. AFAD açıklamasında "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:53
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 15:03
AFAD'dan 5 il için sel uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Rize'de bu akşam saatleri itibarıyla yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bu yağışların yarın günün ilk saatleri itibarıyla Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde de yerel olması öngörülüyor.

SEL, SU BASKINI, HEYELAN...


Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde ise yarın aynı saatler itibarıyla yer yer aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ


AFAD'dan yapılan açıklamada da, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun' denildi.


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