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ABD'den Afganistan açıklaması!

ABD'den Afganistan açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin çoğunun hafta sonuna kadar Afganistan’ın başkenti Kabil’e ulaşacağını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:48
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:59
ABD'den Afganistan açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin çoğunun hafta sonuna kadar Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşacağını açıkladı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ'NDEN TALİBAN'A GÖZDAĞI!

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmaya çalıştığını söyledi.

Kirby, ''Afganistan'daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verilecek” dedi.

TALİBAN İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi. Diğer taraftan, ABD ve İngiltere, Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e doğru ilerlerken; diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla birlikte çalışan binlerce Afganı tahliye etmek için takviye güçleri gönderdiğini duyurdu.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin çoğunun hafta sonuna kadar Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşacağını açıkladı.

PENTAGON SÖZCÜSÜ'NDEN TALİBAN'A GÖZDAĞI!

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban güçlerinin Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmaya çalıştığını söyledi.

Kirby, ''Afganistan'daki birliklerimize yönelik herhangi bir saldırıya güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verilecek” dedi.

TALİBAN İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi. Diğer taraftan, ABD ve İngiltere, Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e doğru ilerlerken; diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla birlikte çalışan binlerce Afganı tahliye etmek için takviye güçleri gönderdiğini duyurdu.


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