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13 Ağustos koronavirüs tablosu!

13 Ağustos koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 157 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 21 bin 372 kişinin ise koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:32
Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:38
13 Ağustos koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 13 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bağışıklık ve tedbir vurgusu yaparak, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı



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