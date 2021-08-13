13 Ağustos koronavirüs tablosu!

Sağlık Bakanlığı, 13 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bağışıklık ve tedbir vurgusu yaparak, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı





